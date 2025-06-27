Омск-Информ
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·Общество

Геннадий Долматов определил сроки, когда должны решиться проблемные вопросы.

Сегодня, 27 июня, глава Омского района Геннадий Долматов провел совещание из-за проблем с водоснабжением в селе Лузино. По его результатам замглавы района по вопросам строительства и ЖКХ Максим Земсков получил ряд поручений.

До 30 июня должно завершиться обследование сетей водоснабжения в Лузино. После ревизии объектов, в числе которых резервуар чистой воды, до 2 июля необходимо приступить к устранению прорывов.

До 10 июля нужно приступить к оценке и сделать предварительный расчет для составления технической документации. Она нужна, чтобы подать заявку в госпрограмму и получить финансирование для ремонта резервуара чистой воды.

Сейчас завершился первый этап ремонта канализационно-насосной станции – произошел вынос водопроводных сетей. По контракту подрядчик должен приступить ко второму этапу строительства новой сети не позднее 30 августа.

·Общество

Геннадий Долматов определил сроки, когда должны решиться проблемные вопросы.

Сегодня, 27 июня, глава Омского района Геннадий Долматов провел совещание из-за проблем с водоснабжением в селе Лузино. По его результатам замглавы района по вопросам строительства и ЖКХ Максим Земсков получил ряд поручений.

До 30 июня должно завершиться обследование сетей водоснабжения в Лузино. После ревизии объектов, в числе которых резервуар чистой воды, до 2 июля необходимо приступить к устранению прорывов.

До 10 июля нужно приступить к оценке и сделать предварительный расчет для составления технической документации. Она нужна, чтобы подать заявку в госпрограмму и получить финансирование для ремонта резервуара чистой воды.

Сейчас завершился первый этап ремонта канализационно-насосной станции – произошел вынос водопроводных сетей. По контракту подрядчик должен приступить ко второму этапу строительства новой сети не позднее 30 августа.