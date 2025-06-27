Геннадий Долматов определил сроки, когда должны решиться проблемные вопросы.

Сегодня, 27 июня, глава Омского района Геннадий Долматов провел совещание из-за проблем с водоснабжением в селе Лузино. По его результатам замглавы района по вопросам строительства и ЖКХ Максим Земсков получил ряд поручений.

До 30 июня должно завершиться обследование сетей водоснабжения в Лузино. После ревизии объектов, в числе которых резервуар чистой воды, до 2 июля необходимо приступить к устранению прорывов.

До 10 июля нужно приступить к оценке и сделать предварительный расчет для составления технической документации. Она нужна, чтобы подать заявку в госпрограмму и получить финансирование для ремонта резервуара чистой воды.

Сейчас завершился первый этап ремонта канализационно-насосной станции – произошел вынос водопроводных сетей. По контракту подрядчик должен приступить ко второму этапу строительства новой сети не позднее 30 августа.