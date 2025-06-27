Пожар произошел поздно ночью из-за неисправности электросети.
В городе Таре Омской области поздно ночью загорелась квартира многодетной семьи. Самостоятельно из горящего жилья на улицу вышли двое взрослых и трое детей, 11-летний мальчик получил травмы.
Дознаватели МЧС России установили, что все произошло из-за аварийного режима работы электросети в ванной комнате.
Спасательная операция прошла удачно благодаря бдительности маленького члена семьи: 11-летний мальчик почувствовал запах дыма, закашлялся и поднял тревогу.
– Хорошо, что семья успела выйти на улицу. Все случилось поздно ночью. В доме не было пожарного извещателя. Семье удалось спастись лишь благодаря тому, что пострадавший ребенок закашлялся и проснулся, тогда-то беду и обнаружили. Ночью люди не чувствуют запахов, 5 вдохов едкого дыма достаточно, чтобы человек не проснулся, а ребенку и того меньше. Совместно с администрацией Тарского района мы подарили семье 4 дымовых пожарных извещателя, – комментирует начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Омской области Александр Плюснин.
Многодетная мать пообещала установить датчики в новой квартире.