Благодаря акции «Заслуженный бонус» военные пенсионеры получат разовые выплаты.

ПСБ запустил акцию «Заслуженный бонус»* для военных пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств. В ходе действия акции ПСБ разово начислит 3300 рублей военным пенсионерам, впервые получившим выплату пенсии на дебетовые карты до 31 декабря 2025 года.

Речь идет о картах:

«Твой кешбэк» или «Твой кешбэк для военнослужащих»,

карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий,

многофункциональная карта – электронное удостоверение «СВОи» от ПСБ.

Платежные карты ПСБ открывают доступ к широкому спектру финансовых сервисов – операции с наличными в разветвленной сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные быстрые платежи и переводы. Карта «СВОи» также обеспечивает быстрый и простой доступ к любым государственным социальным льготам по всей России.

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ либо позвонить на горячую линию банка. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах на специальных стендах в офисах банка.

Акция «Заслуженный бонус» действует до 31 декабря 2025 года во всех регионах России.

*Акция действует с 01.06.2025 до 31.12.2025. 3300 рублей получат пенсионеры, оформившие перевод пенсионных зачислений от силовых и оборонных ведомств в ПАО «Банк ПСБ» в период действия акции. Подробнее –на psbank.ru, по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912. Лицензия № 3251, выдана Банком России 01.04.2025, Реклама