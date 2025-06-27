Преступник использовал собственный автомобиль и продавал краденое через интернет.

В отделе полиции № 7 Управления МВД России по городу Омску закончено следствие по делу о серии ограблений гаражей в Советском округе. В декабре прошлого года стражи правопорядка получили четыре однотипных заявления от собственников гаражей, у которых пропали инструменты, автомобильные запчасти, бытовая техника и электротовары. Совокупный ущерб составил 462 тыс. рублей.

Следствию удалось установить личность преступника – ранее судимого за аналогичные правонарушения 45-летнего жителя Омска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что обвиняемый использовал собственный автомобиль для транспортировки награбленного. Преступник действовал дерзко: подпиливая навесные замки, проникал внутрь гаража, похищал ценные вещи, а затем восстанавливал замок, чтобы скрыть следы взлома.

Украденные товары злоумышленник помещал на личную дачу и арендованную гаражную ячейку, после чего продавал добычу через сайт бесплатных объявлений. Частично похищенное имущество удалось вернуть владельцам.

Уголовное дело о четырех эпизодах преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Первомайский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.