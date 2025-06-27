Сдача объекта запланирована на 2027 год.

Омичи в социальных сетях поделились переживаниями по поводу приостановки строительства детского инфекционного стационара на Левом берегу. Наблюдатели отмечают, что со строительной площадки убрали всю технику и недостроенное здание может начать приходить в негодность.

– Новая заброшка появилась в Омске, краны убрали, всю технику вывезли, второй год металлоконструкции ржавеют, и скоро даже смысла не будет продолжать строительство, – сообщают омичи в паблике «ЧП Омск».

В ответ на обеспокоенность омичей в региональном минстрое заявили, что причина задержки – смена подрядчика, после прихода которого строительство вновь возобновится.

– Для завершения строительства детского инфекционного стационара в Омске выберут нового подрядчика. На начальном этапе работы на объекте велись силами Военно-строительной компании Минобороны России, – рассказали в министерстве.

Новый подрядчик должен завершить тепловой контур объекта, монтаж инженерных сетей и отделку помещений. Сдать объект в эксплуатацию собираются на 2027 год.

Напомним, что недавно провели переоценку комплекса. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,3 миллиарда рублей. Однако в новом варианте проекта, опубликованном ведомством, расчеты скорректированы: теперь стоимость строительства, без учета расходов на оборудование и отделку, составляет 4,69 миллиарда рублей.