Деньги пойдут на благоустройство города.

С начала 2025 года Омск получил 8,5 миллиона рублей туристического налога. Такие данные «НГС55» сообщает со ссылкой на департамент финансов администрации города.

В мэрии отметили, что эти деньги потратят на благоустройство городских пространств. Итоговые цифры по налогам от гостиниц за первое полугодие обещают озвучить к концу июля.

Для сравнения, соседний Новосибирск собрал 19,1 миллиона рублей туристического налога, а Пермь, похожая на Омск по численности и возрасту, получила 8,1 миллиона рублей.

Сейчас туристический сбор в Омске составляет 1 % от стоимости проживания, но уже к 2029 году планируется повысить его до 5 %.