О его местоположении ничего не известно с 20 июня.

В Новосибирске ищут 25-летнего Мераба Гогитидзе. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина может находиться на территории Омской области. О его местонахождении ничего не известно с 20 июня.

Приметы пропавшего: рост – 185 см, телосложение плотное, черные волосы, черные глаза.

Был одет: в черную куртку, майку, черные джинсы, кроссовки с красными полосками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.