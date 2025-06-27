В России появится список разрешенных имен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая заявила о подготовке законопроекта, регулирующего присвоение детских имен в стране. Законопроект призван ограничить использование необычных или несоответствующих общепринятым нормам имен.

Одной из целей документа является предотвращение ситуаций, когда дети получают несоответствующие имена, например, девочки называются мальчуковыми именами и наоборот.

– Очень надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем – женские. И так далее, и так далее. Но я верю, что мы этот квест тоже решим, – рассказала Буцкая в интервью ТАСС.

По ее словам, проект изначально был сформулирован оперативно, однако позже возникли затруднения с определением четкого перечня разрешенных имен, на который могли бы ориентироваться государственные структуры. Будущие изменения связаны с практическими ситуациями, возникающими в семьях.

– Была история про родителей, которые ждали мальчика, подготовили ему имя Кирилл, родилась девочка, они все равно назвали ее Кирилл, потому что ждали мальчика. По закону имеют право. А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл. Ну, надеюсь, что Ксюша будут ее называть, но в классном журнале-то она все равно будет записана [под мужским именем], – пояснила Буцкая.