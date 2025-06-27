Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха поднимется до +25 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Существенных осадков синоптики не обещают.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Мария Филимонова
·Общество

Температура воздуха поднимется до +25 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Существенных осадков синоптики не обещают.
Атмосферное давление будет слабо падать.
Мария Филимонова