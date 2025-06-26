Омск-Информ
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·Авто

Горожане обеспокоены тем, что он может представлять опасность.
На перекрестке улиц Красных Зорь и Богдана Хмельницкого в Омске начал проваливаться асфальт. Дыру заметили и сфотографировали горожане. Фото появилось в соцсетях.
– Прямо на пешеходном переходе образовывается провал дорожного покрытия. В этом месте находятся коммуникации. Заглянула в этот портал – там просто пустота! Может случиться трагедия! – отмечает автор поста.
«Тепловая компания» уточняет эту информацию. Мэрия, в свою очередь, заявила, что направила ресурсоснабжающей организации уведомление о необходимости устранить нарушения благоустройства до 4 июля.
Андрей Андреев
·Авто

Горожане обеспокоены тем, что он может представлять опасность.
На перекрестке улиц Красных Зорь и Богдана Хмельницкого в Омске начал проваливаться асфальт. Дыру заметили и сфотографировали горожане. Фото появилось в соцсетях.
– Прямо на пешеходном переходе образовывается провал дорожного покрытия. В этом месте находятся коммуникации. Заглянула в этот портал – там просто пустота! Может случиться трагедия! – отмечает автор поста.
«Тепловая компания» уточняет эту информацию. Мэрия, в свою очередь, заявила, что направила ресурсоснабжающей организации уведомление о необходимости устранить нарушения благоустройства до 4 июля.
Андрей Андреев