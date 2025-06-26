За это они получили условный срок.

Советский районный суд Омска вынес приговор начальнику отдела по работе с персоналом и начальнику отдела межведомственного взаимодействия, организации и контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг БУ «МФЦ». Их признали виновными в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба суда, они брали к себе в отдел фиктивных работников и похищали деньги, которые те получали в качестве зарплаты. По версии следствия, фигуранты присвоили более 1,1 млн рублей.

В суде оба отрицали вину. Каждому из них назначено наказание 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 500 тыс. рублей.