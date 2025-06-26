Омск-Информ
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·Общество

Часть этих денег пойдет на высадку новых.
За 2024 год жители Омска и предприниматели заплатили в городской бюджет 14,995 млн рублей за снос деревьев. В этом году «лесорубы» перечислили в казну уже 2,655 млн. По итогам года чиновники рассчитывают на 8,2 млн рублей.
Как сообщает «Город55», эти средства поступают в Омский городской совет для последующего распределения. Часть отдают департаменту городского хозяйства на озеленение. В прошлом году городское УДХБ высадило 99 деревьев и 552 кустарника.
Андрей Андреев
·Общество

Часть этих денег пойдет на высадку новых.
За 2024 год жители Омска и предприниматели заплатили в городской бюджет 14,995 млн рублей за снос деревьев. В этом году «лесорубы» перечислили в казну уже 2,655 млн. По итогам года чиновники рассчитывают на 8,2 млн рублей.
Как сообщает «Город55», эти средства поступают в Омский городской совет для последующего распределения. Часть отдают департаменту городского хозяйства на озеленение. В прошлом году городское УДХБ высадило 99 деревьев и 552 кустарника.
Андрей Андреев