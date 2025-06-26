Омск-Информ
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·Образование

Формированием ученического состава занимается руководство лицея, заявил руководитель «Авангарда».
Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков заявил, что новый технологический лицей в микрорайоне Кузьминки не станет местом учебы для детей хоккеистов и сотрудников клуба.
– Что касается лицея, мы никакого отношения ни к набору, ни к формированию ученического состава не имеем. Это все задача руководителя лицея и Министерства образования Омской области. Мы не забрали лицей для того, чтобы там учились дети наших сотрудников, и не выгнали всех, кто там прописан рядом. Мы лишь дополняем своими ресурсами инфраструктуру, – сказал Чистяков в комментарии порталу Om1.
Хоккейный клуб намерен делать для детей интересные уроки физкультуры. Это никак не повлияет на стандартную учебную программу.
Андрей Андреев
·Образование

Формированием ученического состава занимается руководство лицея, заявил руководитель «Авангарда».
Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков заявил, что новый технологический лицей в микрорайоне Кузьминки не станет местом учебы для детей хоккеистов и сотрудников клуба.
– Что касается лицея, мы никакого отношения ни к набору, ни к формированию ученического состава не имеем. Это все задача руководителя лицея и Министерства образования Омской области. Мы не забрали лицей для того, чтобы там учились дети наших сотрудников, и не выгнали всех, кто там прописан рядом. Мы лишь дополняем своими ресурсами инфраструктуру, – сказал Чистяков в комментарии порталу Om1.
Хоккейный клуб намерен делать для детей интересные уроки физкультуры. Это никак не повлияет на стандартную учебную программу.
Андрей Андреев