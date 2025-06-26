Ограничительные меры коснутся территории радиусом 800 метров.

На официальном информационном портале опубликовано распоряжение губернатора региона, устанавливающее карантинные меры в деревне Чулино Горьковского района. Причиной введения ограничений стало выявление случаев заболевания бешенством в личном хозяйстве, расположенном на улице Зеленой.

Заболевание зафиксировано в границах населенного пункта, причем зона карантина охватывает территорию диаметром 800 метров вокруг хозяйства. Документ вводит запрет на посещение местности гражданами, кроме владельцев и обслуживающего персонала, лечение заболевших животных, перевозку восприимчивых особей, торговлю ими и любые массовые мероприятия, связанные с собранием животных.

Кроме того, запрещается охотиться на дикие виды, восприимчивые к бешенству, и переправлять добытых зверей в зоопарки.

Карантин в населенном пункте будет действовать до 23 августа.

Напомним, что в деревне Вишневке Нижнеомского района карантин по бешенству продлится до 9 августа.