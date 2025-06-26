За год объем вкладов вырос более чем на 90 млрд рублей.

Объем банковских депозитов жителей Омской области вырос до исторических высот. По данным Омского отделения Центрального банка России, на начало мая текущего года общая сумма вкладов достигла отметки в 444,3 млрд рублей. Эта цифра демонстрирует значительный рост по сравнению с прошлогодним показателем, составлявшим 351,4 млрд рублей, сообщает НГС55.

Наблюдается тенденция снижения доли хранения активов в иностранной валюте. Объем средств, хранимых в долларах, евро и ценных металлах, снизился с 10,4 млрд рублей годом ранее до 8,6 млрд рублей в текущем периоде.

Помимо традиционных счетов, омичи проявляют повышенный интерес к программам долгосрочного накопления капитала. Только с начала прошлого года жители региона подписали более 52 тыс. соглашений о долгосрочных инвестициях, совокупный объем взносов по которым составил почти 1,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Омске обрушился ипотечный рынок.