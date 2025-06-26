Омск-Информ
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·Общество

Мужчина участвовал в боях в качестве стрелка.
Вчера, 25 июня, жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином Артемом Лаукертом. Ему было 34 года.
Артем Лаукерт родился 1 августа 1990 года в Киргизии. В 2014 году переехал в Россию, в деревню Корнеевку Москаленского района, а в 2022 году – в село Красный Флаг Алексеевского сельского поселения Москаленского района. По профессии сварщик. В последнее время работал в Москаленках.
9 марта 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Был рядовым. Служил в качестве стрелка. Погиб 10 июня 2025 года.
У москаленца осталось трое несовершеннолетних детей.
1559Андрей Андреев
·Общество

Мужчина участвовал в боях в качестве стрелка.
Вчера, 25 июня, жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином Артемом Лаукертом. Ему было 34 года.
Артем Лаукерт родился 1 августа 1990 года в Киргизии. В 2014 году переехал в Россию, в деревню Корнеевку Москаленского района, а в 2022 году – в село Красный Флаг Алексеевского сельского поселения Москаленского района. По профессии сварщик. В последнее время работал в Москаленках.
9 марта 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Был рядовым. Служил в качестве стрелка. Погиб 10 июня 2025 года.
У москаленца осталось трое несовершеннолетних детей.
1559Андрей Андреев