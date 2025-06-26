Для ускорения решения проблем дольщиков региональному Заксобранию пришлось изменить критерии инвестпроектов, под которые без торгов сдаются муниципальные земли.

На состоявшемся 25 июня пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты внесли изменения в региональный закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов». Соответствующий законопроект парламентариям представил председатель комитета по экономической политике и инвестициям Дмитрий Шишкин. Он напомнил, что одним из механизмов решения проблем участников долевого строительства, обманутых недобросовестными застройщиками, является предоставление им квартиры в новых микрорайонах, построенных в рамках масштабных инвестиционных проектов. Застройщик получает у муниципалитета в аренду земельные участки на льготных условиях – без торгов, а взамен отдает региону часть квартир в новостройках.

Изменениями в законе предусматривается передача в собственность муниципального образования Омской области, на территории которого реализуется инвестиционный проект, не менее 7 % от общей площади жилых помещений в многоквартирном доме. Жилье будет предоставляться как пострадавшим дольщикам, внесенным в официальные реестры, так и гражданам, переселяемым их аварийных домов.

– Реализация указанных мероприятий, сроки их выполнения, иные параметры инвестиционного проекта определяются соглашением, заключаемым между правительством Омской области и инвестором. В случае передачи жилых помещений в собственность муниципального образования, на территории которого будет инвеспроект, также и органом местного самоуправления муниципального образования Омской области, – пояснил Шишкин механизм действия обновленного закона.

Также в документе дополнен перечень критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков без проведения торгов. Со всеми предложенными изменениями парламентарии согласились и приняли закон сразу в первом и втором (окончательном) чтении.

– При подготовке закона проведена очень большая работа депутатов, областного правительства, прокуратуры, всех заинтересованных сторон. Закон направлен в первую очередь на защиту прав дольщиков. Предложены варианты решения их проблем и восстановления прав. Но кроме этого, дополнительно оговаривается строительство социальных объектов – детсадов, школ, студенческих кампусов, спортивных площадок. В обновленном законе этому посвящен целый раздел, – прокомментировал принятые депутатами изменения в законодательстве спикер областного парламента Александр Артемов.

Добавим, что алгоритм предоставления части квартир дольщикам и переселенцам из аварийного жилья уже действует при застройке таких крупных микрорайонов, как Зеленая Река, Кварталы Драверта, Новый Амур. Обновленный закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» приблизит окончательное решение проблемы обманутых дольщиков на территории региона.