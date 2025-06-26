В борьбу за Бреннана Менелла подключился СКА.

«Авангард» может лишиться возможности заполучить защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, защитником заинтересовался петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» является основным претендентом на Менелла. Отметим, что контракт защитника с «Динамо» действует до 31 мая 2026 года.

Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 22 очка (4+18) за 44 матча «регулярки». В серии плей-офф он добавил еще 2 очка (0+2) в семи играх.

В предыдущем сезоне хоккеист оказался в списке травмированных 27 января. Последний матч перед получением травмы он провел 17 января, сыграв против клуба «Сочи», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:3. Лишь спустя три месяца, 21 марта, Менелл восстановился после травмы и вернулся на лед в игре против ярославского «Локомотива».