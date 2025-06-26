В борьбу за Бреннана Менелла подключился СКА.
«Авангард» может лишиться возможности заполучить защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, защитником заинтересовался петербургский СКА.
Ранее сообщалось, что омский «Авангард» является основным претендентом на Менелла. Отметим, что контракт защитника с «Динамо» действует до 31 мая 2026 года.
Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 22 очка (4+18) за 44 матча «регулярки». В серии плей-офф он добавил еще 2 очка (0+2) в семи играх.