Губернатор отметил, что регион становится все более комфортным для новых жителей.

Регион продолжает активно принимать новые семьи, включая тех, кто приезжает с детьми. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил рост числа переселившихся соотечественников. С начала года в область переехали более 500 человек, среди которых много семей с детьми.

– Согласно данным Минтруда РФ, Омская область за первый квартал 2025 года вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по числу переселившихся соотечественников. Статистика показала, что с начала этого года Омская область приросла на 550 новых омичей, – заявил губернатор.

Хоценко подчеркнул, что рады каждому, кто выбирает Омскую область своим домом, отметив, что это подтверждает создание в регионе комфортных и привлекательных условий для жизни и развития.

– Мы рады всем, кто выбирает Омскую область своим домом. Это доказывает, что наш регион создает хорошие условия для жизни и возможностей, – добавил губернатор.

Самыми популярными для переезда остаются город Омск, а также Омский, Азовский, Любинский, Марьяновский и Таврический районы. Более четверти переселившихся – семьи с детьми.