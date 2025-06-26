Прокуратура выявила нарушения, которые позволили злоумышленникам обмануть пенсионера на крупную сумму.

Прокуратура наказала оператора связи в Омской области на 1,2 миллиона рублей. Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила нарушения законодательства о связи.

Установлено, что в июле 2024 года оператор мобильной связи дважды допустил в свою сеть входящие звонки из-за рубежа с подменными номерами, маскирующимися под российские.

В результате мошенничества у пенсионера выманили 200 тысяч рублей. Злоумышленники убедили его, что старые купюры якобы изымаются из обращения из-за выхода банкнот нового образца. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Оператор связи имел техническую возможность приостановить услуги и тем самым предотвратить преступление, однако не воспользовался ею. В результате прокуратура возбудила в отношении компании административное производство по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по прекращению оказания услуг связи и пропуска трафика в свою сеть.

По решению мирового судьи участка № 468 поселения Московский города Москвы оператору связи назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей.