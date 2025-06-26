Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают малооблачный день без осадков.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 июня, в Омске и Омской области температура воздуха составит +19…+24 °C.

По прогнозу, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков
·Общество

Синоптики обещают малооблачный день без осадков.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 июня, в Омске и Омской области температура воздуха составит +19…+24 °C.

По прогнозу, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков