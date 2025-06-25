Памятный знак появится в одноименном сквере.

Сегодня, 25 июня, на заседании Омского городского Совета депутаты поддержали идею установки мемориального знака в честь известного общественного деятеля и руководителя промышленности Валентина Зайцева. Установка памятного элемента предполагается в одноименном сквере, находящемся в Октябрьском округе города.

Валентин Зайцев, ушедший из жизни в 2011 году, широко известен в Омске благодаря долголетнему труду на Омском электромеханическом заводе, где прошел путь от конструктора-инженера до должности генерального директора. С 1988 по 1995 год возглавлял производственное объединение «Полет». За заслуги он удостоен множеством наград и званий: Герой Социалистического Труда (1987 г.), лауреат Государственной премии СССР (1982), премии советских профсоюзов (1991 г.). Награжден орденами Ленина (1970, 1987 гг.), Октябрьской революции (1976 г.), «Знак Почета» (1966 г.).

Изготовление и монтаж памятного знака берет на себя индивидуальное предприятие ИП А. З. Джадов, дальнейшее содержание памятника доверено АО «Сибирские приборы и системы».

Топонимическая комиссия предварительно одобрила проект, депутаты горсовета согласились с предложением и дали добро на реализацию идеи.