В регионе ожидается устойчивая теплая погода.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на предстоящие праздничные выходные. Напомним, что в этом году омичи будут отмечать День молодежи целых три дня, с 27 по 29 июня.

В пятницу, 27 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +21...+26 °C. По прогнозу, ожидается переменная облачность. Осадков в этот день не прогнозируют. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В субботу, 28 июня, погода сильно не изменится. Днем ожидается +23...+28 °C, сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Ранее сообщалось, что День молодежи в Омске будут вести финалист Высшей лиги КВН, резидент Comedy Club Гар Дмитриев и артист, певец, шоумен, популярный телеведущий Вячеслав Макаров.