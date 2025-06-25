Омск-Информ
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·Происшествия

Вещество, похожее на хлорку, было найдено в ясельной группе.
В детском саду № 127 города Омска произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность родителей. Отец одного из воспитанников ясельной группы № 3 обнаружил возле шкафчиков рассыпанный белый порошок, напоминающий хлорку. 
Мужчина предположил, что вину пытаются переложить на воспитателей и няню.
– Пытаются сделать крайними воспитателей и нянечку. Позже приехала инспектор по делам несовершеннолетних, взяла комментарий и собрала в конверт вещество. Творится беспредел, – цитирует мужчину портал «НГС55».
По данным УМВД по Омской области, состава преступления обнаружено не было. В администрации Омска сообщили, что инцидент произошел из-за некачественной генеральной уборки в группе. 
– В детском саду № 127 в группе № 3 была проведена некачественная генеральная уборка. С воспитателем и младшим воспитателем проведена беседа о недопущении нарушения санитарных норм и правил по уборке помещения группы. Воспитателю группы вынесено дисциплинарное взыскание, – сообщили в мэрии.
Источник портала «НГС55» уверяет, что учреждение проводило обработку от муравьев. Белый порошок, найденный на полу, является остатками специального препарата для уничтожения насекомых.
Мария Филимонова
·Происшествия

Вещество, похожее на хлорку, было найдено в ясельной группе.
В детском саду № 127 города Омска произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность родителей. Отец одного из воспитанников ясельной группы № 3 обнаружил возле шкафчиков рассыпанный белый порошок, напоминающий хлорку. 
Мужчина предположил, что вину пытаются переложить на воспитателей и няню.
– Пытаются сделать крайними воспитателей и нянечку. Позже приехала инспектор по делам несовершеннолетних, взяла комментарий и собрала в конверт вещество. Творится беспредел, – цитирует мужчину портал «НГС55».
По данным УМВД по Омской области, состава преступления обнаружено не было. В администрации Омска сообщили, что инцидент произошел из-за некачественной генеральной уборки в группе. 
– В детском саду № 127 в группе № 3 была проведена некачественная генеральная уборка. С воспитателем и младшим воспитателем проведена беседа о недопущении нарушения санитарных норм и правил по уборке помещения группы. Воспитателю группы вынесено дисциплинарное взыскание, – сообщили в мэрии.
Источник портала «НГС55» уверяет, что учреждение проводило обработку от муравьев. Белый порошок, найденный на полу, является остатками специального препарата для уничтожения насекомых.
Мария Филимонова