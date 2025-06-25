Вещество, похожее на хлорку, было найдено в ясельной группе.
В детском саду № 127 города Омска произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность родителей. Отец одного из воспитанников ясельной группы № 3 обнаружил возле шкафчиков рассыпанный белый порошок, напоминающий хлорку.
Мужчина предположил, что вину пытаются переложить на воспитателей и няню.
– Пытаются сделать крайними воспитателей и нянечку. Позже приехала инспектор по делам несовершеннолетних, взяла комментарий и собрала в конверт вещество. Творится беспредел, – цитирует мужчину портал «НГС55».
По данным УМВД по Омской области, состава преступления обнаружено не было. В администрации Омска сообщили, что инцидент произошел из-за некачественной генеральной уборки в группе.
– В детском саду № 127 в группе № 3 была проведена некачественная генеральная уборка. С воспитателем и младшим воспитателем проведена беседа о недопущении нарушения санитарных норм и правил по уборке помещения группы. Воспитателю группы вынесено дисциплинарное взыскание, – сообщили в мэрии.
Источник портала «НГС55» уверяет, что учреждение проводило обработку от муравьев. Белый порошок, найденный на полу, является остатками специального препарата для уничтожения насекомых.