Омск-Информ
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·Общество

Район занял первое место по заготовке сенажа.

В Омской области идет работа над заготовкой кормов. По данным регионального минсельхоза, в числе лидеров находится Омский район.

По информации на 24 июня, район находится на первом месте по заготовке сенажа. Заготовка превысила 10 тысяч тонн, это чуть менее 40 % от первоначального плана. Травы на сенаж скосили на площади 1232 гектара.

Что касается заготовки сена, по этому показателю Омский район находится в пятерке лидеров. В зависимости от сельхозпроизводителя процент колеблется от 12,6 до 19,4 %.

По сравнению с прошлым годом аграрии повысили скорость заготовки кормов. Район ощутимо опережает план.

·Общество

Район занял первое место по заготовке сенажа.

В Омской области идет работа над заготовкой кормов. По данным регионального минсельхоза, в числе лидеров находится Омский район.

По информации на 24 июня, район находится на первом месте по заготовке сенажа. Заготовка превысила 10 тысяч тонн, это чуть менее 40 % от первоначального плана. Травы на сенаж скосили на площади 1232 гектара.

Что касается заготовки сена, по этому показателю Омский район находится в пятерке лидеров. В зависимости от сельхозпроизводителя процент колеблется от 12,6 до 19,4 %.

По сравнению с прошлым годом аграрии повысили скорость заготовки кормов. Район ощутимо опережает план.