Родители переживают за здоровье детей, которые туда ходят.

Роспотребнадзор начал проверять детский сад № 303 в Омске, после жалобы на антисанитарию. Как рассказазал родитель одного из воспитанников в соцсетях, в группе сада протекает крыша, на стенах образовалась плесень и в помещениях стоит запах сырости.

– Я мама троих детей. Младшему ребенку 3 года. Пришло время перейти из яслей в младшую группу детского сада № 303. На данный момент помещение группы находится в крайне неудовлетворительном состоянии: наблюдается протечка крыши; на стенах и потолке следы плесени и грибка; постоянная сырость и запах затхлости, – рассказала женщина.

По ее словам существует угроза обострения у детей хронических заболеваний из-за спор грибка, ведь воспитанники проводят в саду по 8–10 часов в день.

Заведующая садом отвечает, что просила чиновников о ремонте. Группу закрывают после дождя с 2020 года.

– До 1 июля 2025 года представители департамента образования совместно с руководством данного дошкольного учреждения проведут обследование помещений здания и проверят факты, изложенные в сообщении. Ежегодно в летний период в детском саду № 303 проводится плановый косметический ремонт. После комиссионного обследования будет рассмотрена возможность проведения ремонта кровли этого детского сада, – сообщили в мэрии.

Ремонт пока не проводят из-за нехватки денег в бюджете.