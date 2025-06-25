Омск-Информ
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·Общество

Налоговая хочет взыскать с организации задолженность.
Сегодня омской «Тепловой компании» заблокировали счета. Как сообщает «СуперОмск», налоговый орган принял решение о взыскании задолженности. Отметим, что на 11 счетах компании сложилось отрицательное сальдо более 159 млн рублей.
Счета также заблокировали АО «Омскоблводопровод». Причина та же – принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности. Задолженность по расчетам с бюджетом составляет 51 млн рублей.
Отметим, что «Тепловая компания» занимается отоплением и горячим водоснабжением в многоэтажках Омска. «Омскоблводопровод» поставляет воду в 13 районов области.
1062Андрей Андреев
·Общество

Налоговая хочет взыскать с организации задолженность.
Сегодня омской «Тепловой компании» заблокировали счета. Как сообщает «СуперОмск», налоговый орган принял решение о взыскании задолженности. Отметим, что на 11 счетах компании сложилось отрицательное сальдо более 159 млн рублей.
Счета также заблокировали АО «Омскоблводопровод». Причина та же – принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности. Задолженность по расчетам с бюджетом составляет 51 млн рублей.
Отметим, что «Тепловая компания» занимается отоплением и горячим водоснабжением в многоэтажках Омска. «Омскоблводопровод» поставляет воду в 13 районов области.
1062Андрей Андреев