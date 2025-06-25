Учиться по нему будут и дети в других регионах.

В российских школах появится учебник по истории Союзного государства. Как сообщают « Известия », Минпросвещения уже направило бюджетную заявку на финансирование этого учебника. Издать его могут уже в 2026–2027 годах.

Планируется, что учиться по этому учебнику будут школьники России и Белоруссии.

– Мы только за, потому что у нас и так общая история. Поэтому учебник Союзного государства – хорошая идея. Если такая заявка поступила, как депутат парламентского собрания могу сказать, мы обязательно ее рассмотрим, и я убежден, что она найдет свою поддержку, – отметил депутат Союзного парламента и Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

О том, что школьники и студенты России и Белоруссии будут учиться по единым учебникам истории, страны договорились в феврале 2024 года.