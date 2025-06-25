Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет все еще прохладно.
Сегодня, 25 июня, в Омской области ожидается преимущественно сухая, но прохладная погода. Температура воздуха, как сообщает Обь-Иртышское УГМС, составит +17...+22 градуса. Ветер ожидается северо-западный, западный 6–11 м/с.
По данным Gismeteo, сегодня в Омске температура будет колебаться от +10 до +21 градуса. Осадков не ожидается, ветер будет слабый – до 7 м/с.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, также в Омске ожидается слабая магнитная буря. Она продлится с 12:00 до 21:00.
Андрей Андреев
·Общество

В регионе будет все еще прохладно.
Сегодня, 25 июня, в Омской области ожидается преимущественно сухая, но прохладная погода. Температура воздуха, как сообщает Обь-Иртышское УГМС, составит +17...+22 градуса. Ветер ожидается северо-западный, западный 6–11 м/с.
По данным Gismeteo, сегодня в Омске температура будет колебаться от +10 до +21 градуса. Осадков не ожидается, ветер будет слабый – до 7 м/с.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, также в Омске ожидается слабая магнитная буря. Она продлится с 12:00 до 21:00.
Андрей Андреев