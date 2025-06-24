Районам поручено устранить недочеты прошлого года и вовремя оформить паспорта готовности к зиме.

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Омской области Максим Земсков организовал совместное выездное совещание с участием представителей Ростехнадзора, Госжилинспекции и администраций Азовского, Омского и Нижнеомского муниципальных районов.

В муниципалитетах Омской области сейчас активно ведется подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяется своевременному обслуживанию коммунальных систем, чтобы обеспечить их надежную работу в отопительный период.

В сжатые сроки межотопительного периода специалисты должны подготовить жилой фонд и социальные объекты к зиме, провести запланированные капитальные ремонты, заменить участки тепловых и водопроводных сетей, а также подготовить котельные и необходимое оборудование.

Особое внимание уделили вопросу оформления паспортов готовности к отопительному сезону 2025–2026 годов.

По результатам совещания Максим Земсков дал поручение администрациям районов устранить все выявленные проблемы и недостатки прошлого отопительного сезона и обеспечить проведение подготовки к зиме в установленные сроки.