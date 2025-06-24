Губернатор встретился с послом соседнего государства.

Сегодня, 24 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил посольство Узбекистана в Москве. Там глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым. Рабочая встреча началась с обсуждения реализации договоренностей, достигнутых во время визита узбекистанской делегации в Омскую область в апреле. Также Хоценко и Асадов обсудили перспективы расширения взаимодействия с регионами Узбекистана.

– Как подчеркивает президент Владимир Путин, Узбекистан – наш надежный союзник и стратегический партнер. Сотрудничество Омской области с Узбекистаном демонстрирует отличную динамику. За прошлый год наш взаимный товарооборот вырос более чем на 40 %, что доказывает обоюдное стремление к расширению деловых связей, – подчеркнул губернатор.

Хоценко оценил продуктивную работу узбекистанской делегации в Омске и омской делегации в Узбекистане. Омская делегация посетила Бухарскую область, где провела переговоры с местным нефтеперерабатывающим заводом о модернизации котельной. Омский завод инновационных технологий презентовал свое оборудование. Холдинг «Артель» также выразил интерес к поставкам своего оборудования. По итогам переговоров руководства регионов подписали меморандумы о сотрудничестве.

– Уверен, совместной работой мы сможем достичь значимых результатов на благо наших стран и народов, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Отметим, что Омская область будет развивать связи не только с Бухарской, но и с Навоийской, Ферганской и Ташкентской областями, а также с рядом ключевых компаний Узбекистана.