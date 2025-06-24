Омск-Информ
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·Происшествия

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Сегодня, 24 июня, в Омске в здании «Атриум-Кино» на улице 10 лет Октября произошел пожар. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло на потолке заведения быстрого питания Subway.
Видео этого происшествия горожане опубликовали в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, информации о возгорании им не поступало.
Андрей Андреев
·Происшествия

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Сегодня, 24 июня, в Омске в здании «Атриум-Кино» на улице 10 лет Октября произошел пожар. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло на потолке заведения быстрого питания Subway.
Видео этого происшествия горожане опубликовали в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, информации о возгорании им не поступало.
Андрей Андреев