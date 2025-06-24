Омск-Информ
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·Общество

Он призвал горожан не верить незнакомцам.
Мошенники снова выдают себя за мэра Омска Сергея Шелеста, пользуясь тем, что глава города в командировке в Беларуси. Об этом он рассказал в своем ТГ-канале.
– Мошенники продолжают пользоваться моим именем, фотографиями и плодами ИИ для своих гнусных целей. Каждый день получаю сообщения о том, что телефонные вымогатели приглашают людей на видеоконференции «с участием мэра». Идея не оригинальна: выманить у человека персональные данные и зацепить на финансовый крючок, – рассказал Шелест.
Он попросил омичей не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не разговаривать с незнакомцами. Номер приемной мэра для перепроверки информации 78-78-20.
Андрей Андреев
·Общество

Он призвал горожан не верить незнакомцам.
Мошенники снова выдают себя за мэра Омска Сергея Шелеста, пользуясь тем, что глава города в командировке в Беларуси. Об этом он рассказал в своем ТГ-канале.
– Мошенники продолжают пользоваться моим именем, фотографиями и плодами ИИ для своих гнусных целей. Каждый день получаю сообщения о том, что телефонные вымогатели приглашают людей на видеоконференции «с участием мэра». Идея не оригинальна: выманить у человека персональные данные и зацепить на финансовый крючок, – рассказал Шелест.
Он попросил омичей не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не разговаривать с незнакомцами. Номер приемной мэра для перепроверки информации 78-78-20.
Андрей Андреев