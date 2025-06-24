Он прошел бои на Северном Кавказе, но закончил путь в Сумской области.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО односельчанином Виталием Бирюковым. Ему было 42 года.

Бирюков Виталий Викторович родился 01 июля 1982 года в Москаленках. Окончил 9 классов школы, потом СПТУ-29 по специальности «водитель». До спецоперации служил наводчиком в танковых войсках. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Потом работал вахтовым методом.

Новый контракт с Минобороны он заключил в октябре 2024 года. Гвардии рядовой Бирюков проходил службу в должности штурмовика. Погиб 14 июня 2025 года, выполняя боевое задание в Сумской области.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», у Виталия осталась двухлетняя дочь.