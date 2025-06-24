Земля под зданием в стоимость не входит.

В селе Новотроицком Нижнеомского района Омской области стартовал прием предложений от потенциальных покупателей бывшего Дома культуры, возведенного в 1988 году. Участникам торгов предлагается здание, судя по фотографиям, представляющее собой руины. Оъект состоит из двух наземных и одного подземного этажей. Аукцион опубликован на площадке «ГИС Торги».

Начальная стоимость участка недвижимости установлена администрацией сельского поселения в размере 112 тыс. рублей, при этом каждый последующий шаг повышения ставки составит 5,6 тыс. рублей. Сумма соответствует оценке рыночной стоимости объекта, зафиксированной постановлением администрации от 23 июня.

Земля, расположенная под строением, в лот не включена. После приобретения здания покупатель сможет оформить отдельный договор купли-продажи земельного участка за дополнительную плату в размере 88 тыс. рублей.