На строительство новой школы было выделено 200 миллионов рублей.

Власти Омской области приняли решение отказаться от возведения новой современной школы в селе Малая Бича Усть-Ишимского района, которая должна была стать самой северной школой региона. Вместо запланированного капитального строительства стоимостью около 200 миллионов рублей чиновники решили ограничиться ремонтом старого деревянного здания, возраст которого превышает несколько десятилетий.

– Коллегиально, с участием нескольких ведомств и представителей районной администрации, принято решение о ремонте существующей школы. В этом году планируется зайти в федеральную программу, чтобы начать капремонт школы в Малой Биче, – цитирует минстрой НГС55.

Ранее сообщалось, что на строительство новой школы выделили 200 млн рублей. Планировалось, что двухэтажное здание со стадионом, баскетбольной площадкой и площадкой с уличными тренажерами будет сдано в декабре 2024 года.

В 2021 году выяснилось, что дети и учителя вынуждены ходить в туалет на улицу. В 2022 году прокуратура Усть-Ишимского района провела проверку и выяснила, что здание школы находится в аварийном состоянии. Из-за неравномерного основания в наружных стенах постройки появились трещины.