Дело направлено в суд.

Ленинская районная прокуратура Омска утвердила обвинение против ранее осужденного жителя города, работающего таксистом. Мужчина подозревается в хищении сумки с крупной денежной суммой, принадлежащей пассажиру.

Следствием установлено, что преступление было совершено 26 апреля. Тогда водитель обнаружил забытый в салоне кожаный аксессуар, содержащий свыше 120 тыс. рублей наличными, и умышленно положил его в багажник личного транспортного средства. Когда владелец имущества неоднократно звонил водителю, пытаясь выяснить местонахождение потерянной вещи, таксист отвечал, что сумку не находил.

Позже злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Деньги возвращены законному собственнику.

Свою вину мужчина полностью признал. Материалы уголовного дела направлены прокурором в Ленинский районный суд города Омска для судебного разбирательства.

Таксисту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.