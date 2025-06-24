Омск-Информ
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·Происшествия

Постройка и автомобили сгорели дотла.
Вчера, 23 июня, в деревне Ясная Поляна Калачинского района произошел крупный пожар, затронувший частный дом и два припаркованных возле нее автомобиля. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.
Оперативно прибывшие на место восемь сотрудников МЧС смогли быстро локализовать огонь, потратив на тушение пламени менее тридцати минут. Бригада использовала три единицы спецтехники для борьбы с огнем.
Благодаря быстрым действиям специалистов, пострадавших среди жильцов и окружающих не оказалось.
 Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. 
Мария Филимонова
·Происшествия

Постройка и автомобили сгорели дотла.
Вчера, 23 июня, в деревне Ясная Поляна Калачинского района произошел крупный пожар, затронувший частный дом и два припаркованных возле нее автомобиля. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.
Оперативно прибывшие на место восемь сотрудников МЧС смогли быстро локализовать огонь, потратив на тушение пламени менее тридцати минут. Бригада использовала три единицы спецтехники для борьбы с огнем.
Благодаря быстрым действиям специалистов, пострадавших среди жильцов и окружающих не оказалось.
 Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. 
Мария Филимонова