Омск-Информ
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·Общество

Вскоре там появятся навесы и зонтики.
На муниципальном пляже «Центральный-1» в Омске установили деревянные шезлонги. Как сообщает «Новый Омск», пользоваться ими отдыхающие могут бесплатно.
В ближайшее время здесь также планируются и другие обновления: сделают дорожки, установят два теневых навеса, шесть деревянных солнцезащитных зонтов, кабинки для переодевания, душевую, питьевой фонтанчик и ногомойку.
Ранее шезлонги и зонты на общественных пляжах можно было только арендовать. Платная зона была на Первомайском пляже, который в этом году закрыт из-за высокого уровня воды в Иртыше.
Андрей Андреев
·Общество

Вскоре там появятся навесы и зонтики.
На муниципальном пляже «Центральный-1» в Омске установили деревянные шезлонги. Как сообщает «Новый Омск», пользоваться ими отдыхающие могут бесплатно.
В ближайшее время здесь также планируются и другие обновления: сделают дорожки, установят два теневых навеса, шесть деревянных солнцезащитных зонтов, кабинки для переодевания, душевую, питьевой фонтанчик и ногомойку.
Ранее шезлонги и зонты на общественных пляжах можно было только арендовать. Платная зона была на Первомайском пляже, который в этом году закрыт из-за высокого уровня воды в Иртыше.
Андрей Андреев