После длинного периода жаркой погоды в регион пришло существенное похолодание.

Погода в Омской области не перестанет удивлять жителей своим разнообразием. Сегодня и завтра свое влияние сохранит область пониженного атмосферного давления. Ожидаются дожди и усиление ветра до 13–18 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, в середине недели антициклон вытеснит циклонический процесс на север Красноярского края. В это время в Омской области установится малооблачная погода без осадков. Ночью температура может понижаться до +5…+10 градусов, а днем будет теплеть до +19…+24 градусов.

К концу рабочей недели, по прогнозу синоптиков, в регион вернется тепло. Максимальная температура воздуха составит +22…+27 градусов.