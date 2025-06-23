Омск-Информ
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·Спорт

Предлагаемую сотруднику зарплату клуб хранит в тайне.
Омский хоккейный клуб «Авангард» открыл вакансию e-commerce менеджера. Специалисту предстоит заниматься продажей мерча и атрибутики.
– Хочешь быть тем, кто сделает интернет-магазин «Авангарда» лучшим среди всех спортивных клубов? Тогда читай условия, откликайся на вакансию и жди обратную связь! – указано в объявлении.
Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю, удаленку. Размер зарплаты менеджера интернет-магазина атрибутики Avangard клуб не раскрывает. Судя по изображению в объявлении, будущему менеджеру предстоит заниматься решением большого количества задач одновременно.
Отметим, что «Авангард» также ищет контролера-распорядителя, сервисмена, руководителя кафедры спорта Технологического лицея в Кузьминках и других специалистов.
1447Андрей Андреев
·Спорт

Предлагаемую сотруднику зарплату клуб хранит в тайне.
Омский хоккейный клуб «Авангард» открыл вакансию e-commerce менеджера. Специалисту предстоит заниматься продажей мерча и атрибутики.
– Хочешь быть тем, кто сделает интернет-магазин «Авангарда» лучшим среди всех спортивных клубов? Тогда читай условия, откликайся на вакансию и жди обратную связь! – указано в объявлении.
Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю, удаленку. Размер зарплаты менеджера интернет-магазина атрибутики Avangard клуб не раскрывает. Судя по изображению в объявлении, будущему менеджеру предстоит заниматься решением большого количества задач одновременно.
Отметим, что «Авангард» также ищет контролера-распорядителя, сервисмена, руководителя кафедры спорта Технологического лицея в Кузьминках и других специалистов.
1447Андрей Андреев