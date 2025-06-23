Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина валил лес и погиб во время этого занятия.
В минувшую пятницу в лесоделяне в двух километрах от Тевриза произошел несчастный случай. Во время заготовки леса на 70-летнего мужчину упало дерево.
Как сообщает «ТОП24», в результате инцидента пенсионер погиб. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
1328Андрей Андреев
·Происшествия

Мужчина валил лес и погиб во время этого занятия.
В минувшую пятницу в лесоделяне в двух километрах от Тевриза произошел несчастный случай. Во время заготовки леса на 70-летнего мужчину упало дерево.
Как сообщает «ТОП24», в результате инцидента пенсионер погиб. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
1328Андрей Андреев