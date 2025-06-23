Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Продукт изготавливают на «предприятии-призраке».
Омский Роспотребнадзор сообщил о потенциально опасной молочной продукции, которая могла попасть в магазины региона. Речь идет о сливочном масле от ИП Расторгуева Александра Сергеевича.
Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в Свердловской области, однако по адресу регистрации никакого производства нет. Кто и в каких условиях на самом деле производит это масло, неизвестно. Никакие проверки на безопасность оно не проходило.
Продажа такой продукции незаконна. Омичей просят в случае обнаружения этого масла в магазинах обратиться в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
Андрей Андреев
·Общество

Продукт изготавливают на «предприятии-призраке».
Омский Роспотребнадзор сообщил о потенциально опасной молочной продукции, которая могла попасть в магазины региона. Речь идет о сливочном масле от ИП Расторгуева Александра Сергеевича.
Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в Свердловской области, однако по адресу регистрации никакого производства нет. Кто и в каких условиях на самом деле производит это масло, неизвестно. Никакие проверки на безопасность оно не проходило.
Продажа такой продукции незаконна. Омичей просят в случае обнаружения этого масла в магазинах обратиться в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
Андрей Андреев