Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от утопления.
В пятницу, 20 июня, недалеко от дома № 20 на улице Набережная Тухачевского в центре Омска очевидцы заметили в Иртыше тело мужчины, сообщает портал «TOP24».
– Труп оперативно извлекли из воды, по заключению экспертов, никаких следов криминала или насилия на нем не обнаружено, – прокомментировали ситуацию в следственном комитете.
Предварительно, мужчина скончался вследствие утопления, однако официальная версия будет объявлена лишь после вскрытия.
На данный момент ведется работа по установлению личности погибшего.
Мария Филимонова
·Происшествия

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от утопления.
В пятницу, 20 июня, недалеко от дома № 20 на улице Набережная Тухачевского в центре Омска очевидцы заметили в Иртыше тело мужчины, сообщает портал «TOP24».
– Труп оперативно извлекли из воды, по заключению экспертов, никаких следов криминала или насилия на нем не обнаружено, – прокомментировали ситуацию в следственном комитете.
Предварительно, мужчина скончался вследствие утопления, однако официальная версия будет объявлена лишь после вскрытия.
На данный момент ведется работа по установлению личности погибшего.
Мария Филимонова