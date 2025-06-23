Полиция решила привлечь к ответственности не только виновника ДТП, но и его родителей.

Вечером в воскресенье, 22 июня, в деревне Копейкино Таврического района произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Управлявший мопедом 16-летний парень совершил наезд на двух девочек, которые шли по правой обочине улицы Речной.

В результате аварии 11-летним девочкам потребовалась медицинская помощь.

Госавтоинспекция начала административное расследование инцидента. Материалы направятся в суд по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью»), также возбуждено дело по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).

Кроме того, мать виновника была привлечена к административной ответственности по двум статьям: часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права») и статья 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.