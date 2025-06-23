Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь охватил деревянную веранду жилого дома.
Днем в воскресенье, 22 июня, в селе Славянка Нововаршавского района произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Огнем была охвачена деревянная веранда жилого дома площадью около 15 кв. м. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и справились с открытым пламенем за двадцать две минуты. Однако трагедии избежать не удалось. На месте происшествия было обнаружено тело человека.
Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.
Мария Филимонова
·Происшествия

Огонь охватил деревянную веранду жилого дома.
Днем в воскресенье, 22 июня, в селе Славянка Нововаршавского района произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Огнем была охвачена деревянная веранда жилого дома площадью около 15 кв. м. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и справились с открытым пламенем за двадцать две минуты. Однако трагедии избежать не удалось. На месте происшествия было обнаружено тело человека.
Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.
Мария Филимонова