Омск-Информ
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·Общество

Штормовое предупреждение будет действовать до конца сегодняшнего дня.

В ближайшие 2 часа и до конца дня 22 июня местами по Омской области ожидаются очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, дожди, грозы. Штормовое предупреждение передает Обь-Иртышское УГМС.

МЧС призывает омичей соблюдать меры предосторожности:

  • не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;  
  • не парковать автомобиль там, где на него может что-то упасть;
  • избегать нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.

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·Общество

Штормовое предупреждение будет действовать до конца сегодняшнего дня.

В ближайшие 2 часа и до конца дня 22 июня местами по Омской области ожидаются очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, дожди, грозы. Штормовое предупреждение передает Обь-Иртышское УГМС.

МЧС призывает омичей соблюдать меры предосторожности:

  • не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;  
  • не парковать автомобиль там, где на него может что-то упасть;
  • избегать нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.

1502