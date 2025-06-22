Омск-Информ
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·Происшествия

Ущерб лесному фонду составил более миллиона рублей.

Полиция расследует уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Называевска, который в апреле выпилил березовый лес на особо охраняемой территории. Урочище «Бывший колхоз имени Калинина» расположено между деревнями Староназываевка и Жирновка.

– Были спилены 52 березы и 8 осин. В результате неправомерных действий Лесному фонду РФ причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 1 119 554 рубля, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Для доказательства вины фигуранта были проведены различные экспертизы, а также собраны показания свидетелей. По решению суда наложен арест на два КамАЗа, которые он использовал для вывоза древесины, и его банковские счета.  

·Происшествия

Ущерб лесному фонду составил более миллиона рублей.

Полиция расследует уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Называевска, который в апреле выпилил березовый лес на особо охраняемой территории. Урочище «Бывший колхоз имени Калинина» расположено между деревнями Староназываевка и Жирновка.

– Были спилены 52 березы и 8 осин. В результате неправомерных действий Лесному фонду РФ причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 1 119 554 рубля, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Для доказательства вины фигуранта были проведены различные экспертизы, а также собраны показания свидетелей. По решению суда наложен арест на два КамАЗа, которые он использовал для вывоза древесины, и его банковские счета.  