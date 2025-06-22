Новая система индексации страховых пенсий будет учитывать инфляцию и темпы роста зарплат в стране.

С 2026 года в России начнется внедрение новой системы индексации страховых пенсий. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, она будет учитывать как уровень инфляции, так и темпы роста заработной платы в стране.

Реформа предполагает, что пенсии будут индексироваться два раза год: с 1 февраля – по уровню инфляции за предыдущий год и с 1 апреля – по росту доходов Социального фонда России. Они зависят от страховых отчислений работодателей.

– Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что как раз к этой дате уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции по итогам 2025 года, – сказал Котяков в интервью агентству ТАСС. – Во второй этап страховая часть будет индексироваться по уровню темпов заработной платы. То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд.

Новая система индексации уже заложена в проект бюджета Социального фонда на 2026–2028 годы. Реформа нацелена на более справедливое и гибкое повышение пенсий: учет инфляции позволяет сохранить покупательную способность выплат, а привязка к росту зарплат обеспечит дополнительное увеличение страховой части пенсии.