Омск-Информ
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·Общество

Алексей Мурашов возглавил УМВД по Саргатскому району.

В подразделениях УМВД России по Омской области произошли очередные кадровые перестановки.

Алексей Мурашов стал начальником ОМВД России по Саргатскому району. Ранее с февраля этот пост с приставкой врио занимала Юлия Иванова, уточняет «СуперОмск».

До перевода на должность Мурашов работал замначальника ОМВД России по Кормиловскому району.

Это уже шестое назначение с начала года. В феврале отдел МВД по Омскому району в статусе врио возглавил подполковник полиции Кирилл Бейфус. В апреле Сергей Камнев получил пост начальника ОМВД России по Кормиловскому району. Александр Сторчак стал временно исполняющим обязанности руководителя ОМВД по Таврическому району. А в мае Сергей Вычужанин занял должность начальника ОМВД по Усть-Ишимскому району.

·Общество

Алексей Мурашов возглавил УМВД по Саргатскому району.

В подразделениях УМВД России по Омской области произошли очередные кадровые перестановки.

Алексей Мурашов стал начальником ОМВД России по Саргатскому району. Ранее с февраля этот пост с приставкой врио занимала Юлия Иванова, уточняет «СуперОмск».

До перевода на должность Мурашов работал замначальника ОМВД России по Кормиловскому району.

Это уже шестое назначение с начала года. В феврале отдел МВД по Омскому району в статусе врио возглавил подполковник полиции Кирилл Бейфус. В апреле Сергей Камнев получил пост начальника ОМВД России по Кормиловскому району. Александр Сторчак стал временно исполняющим обязанности руководителя ОМВД по Таврическому району. А в мае Сергей Вычужанин занял должность начальника ОМВД по Усть-Ишимскому району.